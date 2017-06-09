Бойко та Тимошенко стали найменш ефективними лідерами фракцій - КВУ

У КВУ, в рамках проекту "Дослівно", визначили лідерів фракцій, які працювали найефективніше та найгірше в 2017 році (січень-травень). Рейтинг було складено на основі критеріїв: відвідуваність засідань Ради та комітету, участь в голосуваннях, успішність законопроектів та правок, якість законопроектів (на основі висновків Головного науково-експертного управління Верховної Ради та Міністерства фінансів України), повідомляє прес-служба КВУ.

Відтак, згідно із повідомленням КВУ, антилідерами рейтингу стали Юрій Бойко («Опозиційний блок») та Юлія Тимошенко (ВО «Батьківщина»). У них низькі показники відвідуваності комітетів, вони ігнорували голосування в Раді та не продемонстрували активності в законодавчій роботі.

Юрій Бойко відвідав всі 100% засідань Ради, але при цьому взяв участь в лише 2% голосувань. За п’ять місяців роботи Ради лідер Опоблоку проголосував 36 разів із 1809 можливих. Ю. Бойко також не відвідав жодного з восьми засідань комітету. Він зареєстрував 3 законопроекти, 2 з яких отримали негативні висновки Мінфіну та ГНЕУ. При цьому Ю. Бойко з початку роботи ВРУ досі не запропонував жодної правки.

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«Ю. Тимошенко відвідала 61% засідань Ради, що є найгіршим показником серед голів фракцій. За даними письмової реєстрації упродовж січня-травня лідер «Батьківщини» пропустила майже третину засідань парламенту – 23 із 53 (із них 15 з невідомих причин). Загалом Ю. Тимошенко цьогоріч взяла участь лише в 18% голосувань (336 із 1809). Також вона була присутня лише на 1 з 7 засідань комітету, ініціювала 5 законопроектів (жоден із яких не став чинним) та не подала жодної правки», - йдеться у повідомленні.

У той же час, згідно із показниками рейтингу, найкращим лідером фракції став голова фракції БПП – А. Герасимов. Він відвідав 91% засідань Ради та прийняв участь в 83% голосувань, що є найкращим показником серед лідерів фракцій.

«На другому місці – голова фракції «Народного Фронту» М. Бурбак. Він відвідав 87% засідань Ради та взяв участь в 68% голосувань. Голова НФ найкраще серед голів фракцій відвідував засідання комітету. Він був присутній на 7 із 8 засідань Комітету в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю», - йдеться у повідомленні.

Третє місце в рейтингу розділили О. Березюк («Самопоміч») та О. Ляшко (РПЛ).

О. Березюк відвідав 78% засідань Ради та взяв участь в 76% голосувань, О. Ляшко - 96% засідань Ради, але при цьому пропустив половину голосувань. Він також був присутній лише на третині засідань Комітету з питань податкової політики.

Як повідомляв УНІАН раніше, 208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради в травні. Із них 60 – пропустили понад 90% голосувань.

Окремі народні депутати не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Це стосується дев’яти нардепів.