У Києві запустили "таймер безвізу" (відео)

У столиці України – Києві на площі перед Адміністрацією президента запустили символічний «таймер безвізу», пише Радіо Свобода.

«Ми запускаємо таймер, що здійснює символічний відлік до набуття безвізового режиму з ЄС. Кожна секунда, яку він відміряє, не лише наближає нас до «безвізу». Не лише авторизує український паспорт на кордоні з ЄС, який опівночі перетвориться на паспорт європейського значення і можливостей. Не лише запускає потужний двигун наших посилених контактів з об’єднаною сім’єю народів Євросоюзу. За дванадцять годин останній звук зворотного відліку ознаменує символічне падіння паперової завіси, яка роками відділяла нас від Європи», – йдеться у повідомленні президента Петра Порошенка у Facebook.

"I'm Ukrainian and I love freedom (Я українець – і я люблю свободу). Це саме те, що відчуває сьогодні кожен українець. Нарешті це трапилось, до цього дня ми йшли дуже, дуже довго, і довго на нього чекали", - сказав президент.

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Перших українських туристів і урядовців у рамках набуття чинності безвізового режиму прийме Литва. Туди відправиться урочистий авіарейс. Про це йшлося під час спільного брифінгу президента України Петра Порошенка та його колега з Литви Далі Ґрібаускайте 9 червня.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що безвізовий режим з Європейським союзом запрацює за місцевим часом кожної країни-члена впродовж ночі 11 червня.

Від 11 червня для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС. Це стало можливим після того, як Рада міністрів Євросоюзу 11 травня ухвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять у ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії. Для безвізових поїздок громадянам України необхідно мати біометричний паспорт.