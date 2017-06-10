Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі переконаний, що Україна та Євросоюз незабаром стануть однією сім’єю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії запуску символічного «таймера безвізу» на площі перед Адміністрацією президента.

«Це велика честь для мене бути сьогодні тут, щоб святкувати новий безвізовий режим. Три роки тому народ України зробив свій європейській вибір, і сьогодні це перша конкретизація, матеріалізація цього європейського вибору», - заявив Мінгареллі.

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За його словами, українці отримають можливість подорожувати без віз до 34 країн Західної Європи.

Він сподівається, що безвіз підштовхне до посилення міжлюдських контактів, сприятиме змінам, дозволить українцям подорожувати до європейських країн для навчання, участі в дослідницьких програмах та пропонуватиме нові можливості для бізнесу.

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«Я переконаний, що це (безвіз - УНІАН) кращий шлях інтенсифікувати наші відносини між Євросоюзом та великою європейською країною, якою є Україна. Я переконаний, що це тільки перший крок, який є важливим…», - наголосив Мінгареллі.

«Одного дня ми всі будемо в одній сім’ї. Тому я дійсно радий за вас, та я радий, що все більше людей із Західної Європи будуть зустрічатись з молодими українцями, зрозуміють, якою є Україна, наскільки фантастичною є молодь України, та скоро ми будемо всі в одній сім’ї», - підкреслив посол.