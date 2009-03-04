Турчинов заявляє, що Ющенко сприяв силовій операції в Нафтогазі

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО свідомо сприяв проведенню силової операції в НАК «Нафтогаз України», призначивши, а потім перенісши зустріч з в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Мені здається, не випадково, коли почалася атака на НАК «Нафтогаз», я намагався зв`язатися з керівництвом НАК, але нікого не було на місці. В.о. голови НАК «Нафтогаз» пан ДІДЕНКО в цей момент знаходився в Секретаріаті Президента, і я три години не міг з ним зв`язатися, оскільки в нього був вилучений мобільний телефон, і таким чином, пан Президент разом з паном ХОРОШКОВСЬКИМ проводив операцію на користь конкретних осіб», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, він зміг зв`язатися з І.ДІДЕНКОМ і повідомити його про події в «Нафтогазі» тільки через три години після силової операції.

«ДІДЕНКО був шокований, він три години нічого не знав. Щойно він зайшов у Секретаріат Президента, у нього відібрали мобільний телефон, і тоді вже почався штурм «Нафтогазу». Він від мене дізнався, про те, що відбувається в НАК «Нафтогаз», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що відразу після цієї телефонної розмови в.о. голови правління НАК «Нафтогаз» залишив Секретаріат Президента і вирушив до будинку компанії.