СБУ у Нафтогазі шукає оригінал газового контракту з Росією?

Слідчі Служби безпеки України продовжують працювати з документами в НАК «Нафтогаз України».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

За його інформацією, станом на 15.00 в НАК «Нафтогаз України» слідчі СБУ продовжували працювати з документами. За словами В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, вони пояснили такі дії тим, що недоцільно виносити документи з будівлі «Нафтогазу», оскільки це може зашкодити роботі компанії.

У середині дня начальник юридичної служби НАК «Нафтогаз України» Сергій ДАВИДЕНКО розповів журналістам, що частина співробітників СБУ піднялися на 5-й поверх, до приміщення відділу митного оформлення НАКу. За його словами, вони намагалися вилучити оригінали українсько-російських документів, які були підписані 19 січня 2009 року в Москві.

«Вони намагаються вилучити оригінал контракту купівлі-продажу природного газу, оригінал контракту про транзит природного газу територією України. Як керівник юрслужби «Нафтогазу» маю зазначити – якщо оригіналів цих документів у НАК «Нафтогаз України» не буде, то НАК «Нафтогаз» не зможе проводити оформлення того газу, який ми купили, не зможе оформляти транзит територією України, не зможе виконувати свої права й обов`язки за вказаним контрактом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі й у масках увірвались у будівлю НАК в Києві. «Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – сказав прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Після того, як до будівлі «Нафтогазу» ввійшли співробітники спецпідрозділу СБУ, у заступника головного бухгалтера НАК Марії КУШНІР стався серцевий напад. Працівники «швидкої допомоги» госпіталізували її в столичну лікарню №12.