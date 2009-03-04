Турчинов: уявіть, що міліція із зброєю кинулася напереріз СБУ

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ виправдовує поведінку депутатів від БЮТ у офісі НАК “Нафтогаз Україна” стосовно співробітників СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в ефірі телеканалу “Україна”. (Під час сьогоднішньої виїмки співробітниками СБУ документів у “Нафтогазі” перебували близько 20 народних депутатів від БЮТ – УНІАН).

“Команда, яка з нами працює, незалежно від того, має вона мандати чи ні, вона буде захищати державу. Сьогодні був вибір – або кидати проти озброєних хлопців інших озброєних хлопців і таким чином захищати державу, або поставити заслін із депутатів і не дати знищити документи, відповідно до яких повинні відбуватися розрахунки (між “Нафтогазом України” та “Газпромом – УНІАН) ”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший віце-прем’єр навів висловлювання в.о. голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про намір СБУ рішуче діяти у випадку, якщо депутати перешкоджатимуть слідчим діям. “Я б не здивувався, якби вони почали стріляти”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що згідно зі своїми повноваженнями міг вимагати від МВС направити сили до приміщення “Нафтогазу” для припинення дій СБУ. “Уявіть ситуацію: коли Служба безпеки почала захоплювати НАК “Нафтогаз”, я міг спокійно зняти трубку , набрати міністра внутрішніх справ і сказати: “Захистіть, будь ласка, державну установу”, і зі зброєю в руках МВС кинулося б напереріз Службі безпеки. Щоб вийшло із такої ситуації?”, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр наголосив, що урядова команда свідомо відмовилася від такого розвитку подій. “Ми принципово не ведемо військових дій. Ми всіма доступними засобами захищаємо країну. І хоча б президент нам не заважав, я не кажу про допомагав”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі та масках увірвались до будівлі НАК в Києві.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності до законів з використанням усіх повноважень, наданих службі.