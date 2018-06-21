«Маски-шоу» у Нафтогазі (фоторепортаж)

«Невідомі люди в чорних масках і чорному камуфляжі... перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – цими словами прес-секретаря "Нафтогазу" Іллі САВВІНА і розпочалася захоплива, майже детективна історія, яка прикувала до себе увагу всієї України .

СБУ пояснила, що проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. Тим часом одну таку посадову особу вже забирала "швидка".

Не забарилися народні депутати - близько 20 бютівців ( очевидно, для паритету?) підтягнулися до Нафтогазу. "Альфа" перегородила дорогу - та не тут-то було...

З двох представників СБУ депутати-бютівці стягнули маски, заявляючи при цьому, що вони «виконують злочинні накази» і «працюють на ФІРТАША».

Жодних спецзасобів ні співробітники СБУ, ні охорона НАК "Нафтогаз" не застосовували.

Слідчі СБУ працювали з документами в будівлі «Нафтогазу», оскільки не повважали за доцільне забирати їх з собою.

Начальник юридичної служби НАК «Нафтогаз України» Сергій ДАВИДЕНКО розповів журналістам, що співробітники СБУ намагалися вилучити оригінали українсько-російських документів, які були підписані 19 січня 2009 року в Москві.

Врешті решт під вечір Шевченківський районний суд м. Києва своєю постановою призупинив слідчі дії у справі щодо посадовців НАК «Нафтогаз України».

Однак політична напруга навколо події настільки висока, що далі точно буде...

Дарина Терещенко, фото Володимира Гонтара, УНІАН