Турчинов про Ющенка, Нафтогаз, СБУ і мільярдний хабар за мир і спокій

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО першим порушив свою пропозицію про політичне примирення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в ефірі телеканалу “Україна”, говорячи про порушення СБУ кримінальної справи щодо посадовців “Нафтогазу України”.

“Це не просто першим зробив крок. Вони захотіли, щоб ми їм дали хабара за мир і спокій в країні вартістю 11 млрд. кубів газу. Це близько 4-5 млрд. дол. Ми ніколи не давали хабарі і ніколи їх давати не будемо”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр нагадав, що СБУ вже 2 березня порушила кримінальну справу проти митниці та НАК “Нафтогаз України”, а голосування за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ відбувалося 3 березня.

“Не треба шантажувати уряд, не треба на уряд тиснути.. Нам необхідні спокій та стабільність в країні, але ж не за рахунок простих громадян”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 27 лютого під час наради за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови ВР Володимира ЛИТВИНА, голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА і представника опозиції Миколи АЗАРОВА (Партія регіонів) закликав оголосити мораторій на політичні сварки і забути про президентські вибори до 1 липня.

Президент підкреслив, що сьогодні треба відкинути політику і спільно працювати над подоланням економічної кризи. Він зазначив, що ситуація вже переходить критичну межу, і тому потрібно зупинитись.

Після голосування 3 березня у ВР за відставку В.ОГРИЗКА Президент акцентував увагу на тому, що БЮТ своїми голосами (49 депутатів – “за”) порушив домовленості про узгоджені дії, досягнуті між ним прем’єр-міністром, головою ВР та керівником Національного банку.