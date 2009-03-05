Путін погрожує відключити газ, якщо Україна не заплатить до неділі

Росія призупинить поставки газу до України, а можливо й європейським споживачам, якщо 7 березня не буде проведено оплату за поставлений газ.

Про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на засіданні президії уряду Росії, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Прем`єр-міністр Росії зазначив, що російська сторона дуже занепокоєна інформацією про дії українських силових структур щодо компанії "Нафтогаз України" та її посадовців, включаючи намір заарештувати газ, що проходить територією України. "Ми не можемо не висловити крайнє занепокоєння можливими наслідками цих дій", - сказав В.ПУТІН.

Він додав, що спроби офіційної влади Росії і "Газпрому" одержати якусь офіційну інформацію від української влади результатів не дають. "Ми розглядаємо те, що відбувається в Україні, тільки як внутрішню справу самої України, разом з тим не можемо не звернути увагу на можливі негативні наслідки подій, що відбуваються, як для постачання енергоносіїв для споживачів в самій Україні, так і для споживачів за її межами", - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що 7 березня має відбутися чергова оплата поставок російського газу до України. "Якщо в результаті проведених силових акцій і арешту ряду посадовців цю оплату не буде проведено, то це призведе до зупинки поставок наших енергоносіїв як для споживачів у самій Україні, так, можливо, і для наших споживачів в Європі, оскільки ми чуємо про спроби вилучити транзитний контракт, причому не копію, а саме оригінал цього контракту", - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра фінансів України, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні заявив, що НАК “Нафтогаз України” до завтрашнього дня, 6 березня, повністю розрахується за російський газ.

За його даними, на сьогодні компанія приблизно на 80% розрахувалася за газ.

Крім того, за даними першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА, Україна вже сьогодні може повністю розрахуватися з ВАТ “Газпром” за одержаний в лютому газ. За його словами, вчора була проведена оплата за газ у розмірі 310 млн. доларів. “Залишилося ще 50 млн. доларів, які впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня, думаю, навіть сьогоднішнього, будуть акумульовані й спрямовані до Росії”, - сказав О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Всього у 2009 році НАК має заплатити «Газпрому» 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол., – за лютий.