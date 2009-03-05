Кучма заявляє, що на короткий термін готовий знову стати Президентом

Екс-президент України Леонід КУЧМА заявляє, що на короткий термін готовий знову стати главою Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ - Москва - Тбілісі - Єреван "Україна і СНД під час світової фінансової кризи".

"Я якось відповів на це питання одному журналістові, не знаю, чи було це в пресі: я на короткий термін згоден. Щоб подивитися на своїх колишніх опричників, перш за все. Скільки інфарктів було б, тому що це українська хвороба перш за все - здавати тих, з ким ти довгі роки працював і за рахунок кого виліз на той або інший щабель у державі. Давайте поживемо -побачимо", - сказав Л.КУЧМА, відповідаючи на питання, чи не збирається він балотуватися на пост Президента України.

Л.КУЧМА також упевнений, що коли він керував країною українці жили краще, ніж зараз.

"Що жилося краще - я в цьому не сумніваюся. У людей була впевненість у завтрашньому дні. Перш за все - у людей була упевненість в завтрашньому дні", - зазначив він.