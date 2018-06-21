Тимошенко просила гроші для дефіциту бюджету у Франції

Цього разу Тимошенко прибула до Парижа в бузковому. У свій перший візит вона прилітала туди вся в білому. Репортаж

Зустріч українських і французьких VIP-пів, якої очікували в Україні ще наприкінці минулого року, таки відбулася.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко з`їздила до Франції, де зустрілася з президентом Ніколя Саркозі.

Утім, тут не стільки сама поїздка виявилася цікава, скільки те, що відбувалося навколо неї як в Україні, так і у Франції.

Поїздку «підкислили» та «загострили» ще в Києві – з ранку з`явилися повідомлення, що арештовано високопоставленого митника Енергетичної митниці у контексті раозмитнення газу, що належав РосУкрЕнерго. І перед вильотом до Парижа Тимошенко мала давати брифінг, оцінюючи і обурюючись.

Друга помітна «фішка» – інтерв`ю, яка Тимошенко дала французькій газеті Le Monde. Власне, і не стільки саме інтерв`ю, скільки дражлива фраза, мовляв, ніщо не завадить їй стати Президентом. Відповідаючи на запитання журналіста: «Що може завадити вам стати Президентом?», Юлія Тимошенко, сміючись, сказала: «Ніщо не завадить!».

Ще одним «гідним новинним фоном» для відсутньої в країні прем’єрки стали ніким не очікуване «маски-шоу» в НАК «Нафтогаз України», де протягом всього дня співробітники СБУ проводили слідчі дії.

Серед журналістів навіть почали обговорювати варіант, що прем`єр скасує візит. Не скасувала.

Проте за такою «газовою завісою» дещо сховалися власне результати візиту.

Реанімувати колишні програми Україна і Франція мають намір продовжити співпрацю у реалізації спільних програм, які були намічені ще 2005 року, коли Юлія Тимошенко вперше була прем`єр-міністром України. Така домовленість стала одним з основних результатів робочого візиту Тимошенко до Парижа, який на запрошення президента цієї країни Ніколя Саркозі відбувся 4 березня.

Одразу після прибуття до столиці Франції Тимошенко провела тривалу зустріч з представниками найбільших компаній, що виявили інтерес до співпраці з Україною, зокрема, з європейською аерокосмічною групою European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS), найбільшими енергетичними компаніями Areva, EDF і GDF Suez.

Після цієї зустрічі Тимошенко вирушила до президента країни. Ніколя Саркозі зустрів гостю на ґанку Єлісейського палацу і відразу ж провів усередину, де в присутності міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера і віце-прем`єр-міністра України Григорія Немирі власне і проходили півгодинні переговори.

Після них Тимошенко у дворику палацу відповіла на запитання українських і французьких журналістів.

«Сьогодні, по суті, ми проінвентаризували всі ці програми і намітили шлях на найближчу перспективу, як нам співпрацювати (у реалізації цих програм)», – сказала український прем`єр. Вона повідомила, що французька компанія «Арева» готова посилити спільну з Україною роботу у напрямі освоєння шахт уранових руд. «Я думаю, що Україна з Францією співробітничатимуть в цьому напрямі», – зазначила Тимошенко. Крім того, на зустрічі з представниками бізнесу обговорювалася співпраця в галузі безпеки і оборони. «Сьогодні, коли ми зустрічалися з представниками корпорації EADS, ми намітили шляхи, які можуть бути спільними в посиленні контролю за кордонами, в об`єднанні зусиль з виробництва цивільних і військових літаків, для спільного виробництва вертольотів», – повідомила Тимошенко.

Франція готова «замінити» Росію?

Крім того, важливою в переговорах з Саркозі була тема фінансової допомоги Україні. За словами Тимошенко, є надія, що таку допомогу надасть Франція для покриття дефіциту держбюджету, причому не в рамках Міжнародного валютного фонду, а на двосторонній основі. «Ми порушили це питання, обговорили, і я думаю, що підтримка Франції буде в цьому напрямі», – зазначила Тимошенко, зауваживши, що конкретніше говорити про фінансову допомогу від Франції можна буде після коригування меморандуму про співпрацю з МВФ, що може відбутися вже в найближчим часом.

Також український прем`єр і французький президент обговорили, що необхідно зробити в Україні для запобігання поширенню світової фінансової і економічної кризи. «Ми обмінялися досвідом, і я думаю, що для України ми маємо багато цікавих пропозицій, які після повернення до України я обговорю з урядом, і ми утілюватимемо ці кроки», – заявила Тимошенко.

Навіщо японцям українська ГТС?

Безумовно, під час розмови торкалися й теми енергетичної безпеки. Тимошенко запевнила Саркозі в тому, що всі підписані з Росією газові угоди виключають будь-які проблеми з постачанням газу до Європи, і Україна як була, так і залишається надійним транзитером газу. Український прем`єр висловила надію, що 23 березня на спеціальній конференції в Брюсселі буде визначена сума, необхідна НАК «Нафтогаз України» для модернізації газотранспортної системи. Причому пізніше, в літаку до Києва, Григорій Немиря повідомив, що Росія дала попередню згоду на участь у цій конференції. «За попередньою інформацією, міністр енергетики РФ Сергій Шматко збирається взяти участь у цій конференції», – сказав він, зазначивши, що ця інформація одержана від Європейської комісії.

Немиря повідомив, що на конференції буде розглянутий бізнес-план, розроблений НАК «Нафтогаз України», що включає ряд проектів із залучення інвестицій для модернізації ГТС. За словами віце-прем`єра, ключовими фінансовими організаціями для модернізації ГТС на сьогодні є Світовий банк, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк.

Водночас передбачається залучення інвестицій і від приватних компаній.

«Йдеться про залучення інвестицій у вигляді кредитів і грантів. Але на самій конференції не прийматимуться рішення щодо певних конкретних угод», – сказав Немиря, пояснивши, що конференція стане свого роду тестом щодо того, який інтерес модернізація української ГТС викликає у міжнародних фінансових організацій і приватних компаній.

У цьому контексті слід зазначити, що в процесі обговорення варіантів фінансування модернізації ГТС знову може постати питання про створення консорціуму з управління системою, чому категорично опирається уряд України. За деякою інформацією, в уряді розглядається альтернативний варіант отримання необхідних, за попередніми даними, 2,5 млрд. доларів на ці цілі, з Японії. Є неофіційна інформація, що дві японські корпорації зацікавлені у вкладенні коштів в українську ГТС. Щоправда, на яких умовах поки що невідомо. Проте ні про який консорціум з управління, схоже, не йдеться.

Але все залежатиме від результатів брюссельської конференції, участь в якій планує взяти Тимошенко. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Що подарувала Тимошенко французькому колезі, залишилося таємницею

Також під час поїздки до Парижа Тимошенко провела зустріч з прем`єр-міністром Франції Франсуа Фійоном, якому того дня виповнилося 55 років. Який подарунок піднесла іменинникові його українська колега, невідомо.

На жаль, зустріч відбувалася без участі журналістів, як втім, і всі інші зустрічі впродовж візиту.

Пізніше «особистий міністр закордонних справ» Тимошенко Немиря розповів, що Фійон заявив про готовність уряди Франції надати всесторонню допомогу Україні в підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, враховуючи той факт, що Франція має досвід проведення таких заходів. А ділові кола країни готові інвестувати в проекти, пов`язані з Євро-2012.

Відповідна угода може бути підписана вже в квітні. Голови урядів України і Франції домовилися розробити дорожню карту двосторонньої співпраці на 2010-2011 роки.

Також на прохання Тимошенко відбулася її зустріч з міністром економіки, фінансів і промисловості Франції Крістін Лагард (у Франції для управління всіма цими галузями вистачає одного міністра!). Яка заявила про необхідність скоординованих дій усіх гілок влади в країнах, які мають намір результативно боротися з наслідками фінансової кризи.

Варто нагадати, що 2005 року Україна і Франція підписали 11 протоколів і меморандумів про співпрацю в різних сферах з компаніями ARCELOR, AREVA, SAGEM DS, Gaz de France, EADS.

Крім того, три компанії заявили про наміри почати бізнес в Україні, зокрема, з будівництва доріг, і взяти в концесію один з морських портів, компанія "Сен-Гобен" задекларувала бажання побудувати кілька заводів з виготовлення виробів із скла.

Ну, якщо про ділові підсумки, то – все. Втім, журналісти, а особливо журналістки, що супроводжували Тимошенко до Парижа, таємно чекали побачити – як вплине на непохитну Юлю романтична атмосфера міста кохання. Чи встигне вона забігти до (притча во язицех) бутіка Louis Vuitton, які подаруночки купить доньці Євгенії на 8 березня, які визначні пам`ятки відвідає всупереч усьому? На жаль, з одного боку, «жорсткі новини» з українських полів не давали Тимошенко розм`якнути і піддатися чарам французької столиці. А з іншого, не менш жорсткий протокол розвів журналістів і прем`єра – побачили ми її лише на зустрічі з Саркозі і на підході до преси. Утім, журналісти встигли оцінити елегантне бузкове плаття, в якому Тимошенко приїхала підкоряти Париж удруге. У свій перший червневий візит 2005 року до Парижа вона прилітала в білосніжному вбранні.

Юрій Дощатов, фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН