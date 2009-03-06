Яценюк про газ, СБУ, боротьбу за владу і дискредитацію України

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що тільки Генеральна прокуратура і суд мають давати оцінку законності дій СБУ і НАК “Нафтогаз України”.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Депутат зазначив, що вчорашнє протистояння СБУ і народних депутатів в офісі НАК «Нафтогаз України» висвітлювалося багатьма закордонними ЗМІ і стало ще однією подією, що дискредитує Україну на міжнародній арені.

“Боротьба на газовому ринку – це боротьба за гроші, боротьба за владу, боротьба з усіма, але боротьба проти українців”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також зазначив, що сьогодні на газовому ринку України замість колишнього посередника (компанії “РосУкрЕнерго” – УНІАН) з’явився новий – російський “Газпром”.

Крім того, депутат повідомив, що під час поїздки до Івано-Франківської області він дізнався, що “є ще одна компанія, яка продає газ на території України”. “Якась компанія ”Тандем”, яка зареєстрована, здається, в Дніпропетровській області”, – сказав він.

Також А. ЯЦЕНЮК зазначив, що у такій ситуацій стає зрозумілим, чому запропонований ним законопроект щодо державної монополії на ринку газу “вже валяється другий місяць в парламенті, і він фактично зупиняється тими фракціями, які так щиро висловлювали свою позицію щодо прибирання посередників”.

Він також підкреслив, що сьогодні країна використовує газ із тих 11 млрд. кубометрів, “навколо якого йде боротьба” (газ із підземних газосховищ – УНІАН), а російський газ використовується мало. У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК припустив, що перед Україною “через два місяці” постане серйозна проблема – як вчасно платити за російський газ (коли зросте його споживання).

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня, в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ у присутності бійців спецпідпрозділу “Альфа” проводили слідчі дії в рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який припинив слідчі дії та призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу (який перебуває в українських підземних газосховищах).

5 березня Ю.ТИМОШЕНКО нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Т.ШЕПІТЬКА, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію КУШНІР, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Сергія ДАВИДЕНКА.

Того ж дня Т.ШЕПІТЬКА звільнили з-під варти.