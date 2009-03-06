Парламент призначив Наливайченка головою СБУ

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Валентина Наливайченка головою Служби безпеки України. "За" висловилися 230 нардепів Серед них 149 голосів дав БЮТ, 61 - від НУ-НС, 20 - від Блоку Литвина.

Регіонали та комуністи не дали жодного голосу.

Цікаво, що цього разу на розгляд питання, з якого парламент “динамив” Президента вже більше двох років, пішло менше 20 хвилин. А постанову про призначення Наливайченка голосували одним заходом – за основу та в цілому одразу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 5 березня знову вніс до ВР подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Раніше, 16 січня, Президент вже вносив відповідне подання, однак відкликав його 18 лютого “через значну заполітизованість питання призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО виконує обов’язки голови СБУ з грудня 2006 року.