Тарасюк сумнівається, що Ющенко захоче бачити його на чолі МЗС

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Борис ТАРАСЮК вважає малоймовірним, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, навіть якщо коаліція це запропонує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Б.ТАРАСЮК пояснив це тим, що у нього і Президента України дещо різняться погляди на зовнішню політику.

Він також поставив під сумнів, що навіть у випадку внесення його кандидатури зможе нормально працювати в Міністерстві закордонних справ. Б.ТАРАСЮК зауважив, що така робота малоймовірна у зв’язку з тим, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА «роздає політично вмотивовані вказівки МЗС».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС) сьогодні, 6 березня, не виключив, що МЗС може очолити Б.ТАРАСЮК.

За його словами, на засіданні фракції НУ-НС йшлося про те, щоб «саме кандидатуру ТАРАСЮКА рекомендувати Президенту».

Крім того, член фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО сказав, що коаліція пропонуватиме призначити на посаду міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА.

При цьому С.МІЩЕНКО зауважив, що фракція БЮТ підтримає кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.