Мінпаливенерго закликає припинити політизацію газових переговорів

Порядок узгодження позиції України на газових переговорах з Росією сьогодні нічим не відрізняється від дій двох попередніх урядів, повідомили УНІАН в прес-службі Мінпаливенерго.

Як відзначили в міністерстві, єдине, чим відрізняється сьогоднішня ситуація - тим, що новому уряду вдалося переламати негативні тенденції, і партнерство України з Росією в енергетичній галузі розвивається в конструктивному руслі. Про це говорять результати, які Кабінет Міністрів вже пред`явив громадськості: домовленості про збереження цін до кінця року, а також формування бездефіцитного балансу постачань газу наступного року.

Тому Мінпаливенерго вважає завданням національного значення - припинення спроб політизації цього питання і виражає надію, що ця позиція буде з розумінням сприйнята суспільством і політичними колами. «Ми упевнені, що результати переговорів відповідатимуть національним інтересам нашої країни», - йдеться в повідомленні прес-служби Мінпаливенерго.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу в Києві керівник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ заявив, що Міністерство закордонних справ України не одержує оперативної інформації з уряду про хід переговорів з Росією про постачання газу в 2007 році.

«Вимушений констатувати, що газові переговори проходять досить інтенсивно, їх проводить міністр палива і енергетики, і дуже часто ми одержуємо інформацію пост-фактум, а не під час переговорів. Ми цим не задоволені», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.