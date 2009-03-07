Хорошковський: міліція веде зовнішнє спостереження за працівниками СБУ

Перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що працівники органів внутрішніх справ і податкової міліції ведуть зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ.

Про це він сказав під час телепрограми “Свобода на Інтері”.

Він пов`язує спостереження з проведенням СБУ слідчих дій у кримінальній справі проти посадовців НАК «Нафтогаз України», що проводяться в офісі компанії.

«Наші співробітники за собою бачать наружку міліції, податкової поліції. Я ставлю питання: що це таке? Це означає, що силові структури починають боротися між собою або вже розбіглися по різних політичних квартирах і застосовують силу, виходячи з того, керівник якого відомства чим займається», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Крім того, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підкреслив, що дії СБУ були направлені лише на те, щоб одержати документи для слідства.

Він зазначив, що на сьогоднішній день СБУ вдалося одержати лише деякі митні декларації й неповний комплект газових контрактів. «Ми не змогли відповісти на два головні питання – як пройшов перехід права власності (на газ) і як змінився режим транзиту на режим імпорту», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він звернувся до уряду і НАК «Нафтогаз» із проханням добровільно передати необхідні слідству документи для встановлення законності передачі у власність НАК 11 млрд. кубометрів газу, що належить компанії «РосУкрЕнерго».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що якщо документи будуть передані, то СБУ більше не зробить жодного «силового кроку».

«Але також хочу запевнити, що в СБУ завжди знайдуться сили для того, щоб здобути ці документи, й ми обов`язково доб`ємося мети», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.