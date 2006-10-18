Блок Тимошенко готовий виступати спільно з комуністами та соціалістами

Голова УРП „Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає неможливим створення єдиної опозиції у складі „Нашої України” та БЮТ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

„Останні голосування в парламенті показали: з багатьох питань Блок Юлії Тимошенко готовий виступати спільно з комуністами та соціалістами під прапором войовничого популізму. Водночас БЮТ ухвалив рішення жорстко опонувати всім рішенням та ініціативам уряду, незалежно від їхнього змісту”, - зазначив голова УРП „Собор”.

Натомість, за його словами, що блок „Наша Україна” як “відповідальна опозиційна сила” жорстко протидіятиме всім діям уряду, які суперечать національним інтересам України. „Ми підтримуватимемо урядові ініціативи, які відповідають інтересам держави і суспільства. Більше того, в ім’я європейського майбутнього України, ми штовхатимемо Кабінет Міністрів на такі ініціативи”, - стверджує лідер партії.

За словами А.МАТВІЄНКА, саме така відмінність засадничих позицій не дає сьогодні підстав про можливість створення тісного блоку між „Нашою Україною” та Блоком Юлії Тимошенко.