Безсмертний: хто б не став Президентом, він має розігнати цей парламент

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ висловлюється за проведення дострокових парламентських виборів ще до виборів Президента.

Про це він сказав під час програми “Свобода на Інтері” 6 березня пізно ввечері.

"Безперечно, кращим варіантом було б, аби парламент першим пройшов горнило виборів перед президентськими виборами. Щоб сформувалася стабільна виконавча влада, уряд. Тоді дуже легко пройти горнило президентської кампанії", - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його переконання, хто б не став новим Президентом, він все одно буде змушений оголосити дострокові парламентські вибори. "Хто б не став Президентом у цій державі, у нього є тільки один вихід – розігнати цей парламент", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас, присутній на програмі Президент України Віктор ЮЩЕНКО не відповів на аналогічне запитання щодо доцільності дострокових парламентських виборів.