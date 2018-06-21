Богатирьовій – Юлині черевички, Ляпіній – елегантного стилю, Тимошенко – 3-й том Яворівського

Відомі чоловіки вітають дам-політиків з Жіночим святом.

Хоча в українському політикумі жінки в меншості, але в політиці – так само, як і в повсякденному житті, – саме вони задають тон. До 8 Березня ми попросили відомих чоловіків висловити побажання найпопулярнішим представницям слабкої статі – секретарю РНБОУ Раїсі Богатирьовій, прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, позапарламентській опозиціонерці Наталії Вітренко, народному депутату (НУ–НС) Ксенії Ляпіній, народному депутату (ПР) Ганні Герман, голові Держкомпідприємництва Олександрі Кужель, екс-голові ФДМ Валентині Семенюк, заступниці голови КДМА Ірені Кільчицькій, народному депутату (ПР) Інні Богословській.

Раїсі Богатирьовій

УПЕВНЕНОСТІ, ТВЕРДОСТІ, ОЛИВКОВУ ГІЛКУ, ЮЛИНІ ЧЕРЕВИЧКИ

Олександр Волков, екс-депутат: Усі перелічені жінки дуже поважні, самостійні. Тому, гадаю, що фізичних дарунків – прикрас і таке інше – їм не потрібно, у них уже все є. Раїсі я б подарував упевненість у завтрашньому дні. Тому що та посада, яку вона сьогодні обіймає, не є її політичним чи адміністративним майбутнім. Вона залежить тільки від одного – Президента, його бажання – тримати її поруч чи ні. Але, не дай Боже, вона піде сьогодні з тієї посади, то кане в небуття. Тому я б їй подарував вибір – бути політиком чи адміністратором.

Тарас Чорновіл, депутат (ПР): Їй можна подарувати щось трішки від Луї Вітона. Вона це любить. Гадаю, їй би не зашкодила більша стійкість, постійність, однозначність. Якщо вона обере один напрямок, то може досягти серйозних верхів. А так їй буде важко. Вона жінка дуже жіночна, але думає про кар’єру. Раїсі бракує твердості в одному напрямку. Тому бажаю їй твердості.

Мирослав Попович, філософ: Так у моєму житті склалося, що я жінкам ніколи нічого не дарую, крім квітів. Богатирьовій подарував би оливкову гілку, як символ миру. Бо жінка на такій войовничій посаді, на якій вона сьогодні перебуває, потребує якогось пом’якшення ситуації.

Іван Драч, поет: Богатирьовій віддав би черевички Юлії Володимирівни.

Олег Пінчук, скульптор: Раїсі хочу побажати залишатися такою ж красивою, сильною і принциповою жінкою. Я б їй подарував свою скульптуру, яка називається «Щасливий політ». Вона символізує успіх і перспективу на найвищому рівні.

Володимир Яворівський, народний депутат (БЮТ), письменник: Оскільки вона була тривалий час у керівній верхівці “Регіонів”, то вона людина не бідна... А з нематеріального я б їй подарував усмішку.

Нестор Шуфрич, депутат (ПР): Щоб Раїса на своєму шляху визначила для себе, хто її справжній друг.

Юлії Тимошенко

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМАНДИ, СКРОМНОГО ВБРАННЯ, СУКНЮ БОГАТИРЬОВОЇ, НОСОРОГА

Волков: У Юлії Володимирівни все є: харизма, розум, розуміння майбутнього, мета, до якої вона йде. Але в неї нема одного-єдиного, що б я й хотів їй подарувати, – професійної команди. А без професійної команди зробити те, що вона задумала, буде неможливо.

Чорновіл: Тимошенко я подарувати нічого не зможу, у мене не вистачить ніяких коштів, аби купити їй щось навіть символічне, щоб вона це хоч помітила. Побажав би їй трішечки витримки, стриманості, також дуже добре думати, про що говориш. Я б їй підібрав щось скромніше й елегантніше з одягу... Тому що часом вона одягається не зі смаком.

Попович: Юлії Володимирівні я б купив звичайні троянди. Хай би вона відчувала якесь тепло, якусь підтримку в сьогоднішній ситуації.

Драч: Їй би я подарував сукню Богатирьової.

Пінчук-скульптор: Юлія Володимирівна нехай залишається такою, якою вона є. Вона гармонійно поєднує в собі жіночу красу і силу. Часом її сила відчувається більше, ніж у чоловіків. Це показали її останні виступи перед міністрами, котрі сиділи перед нею як цуцики. Я б їй подарував скульптуру «Носоріг», яка є символом успіху в політичному та громадському житті.

Яворівський: Сьогодні бачив її, але не встиг подарувати третій том моїх творів, який щойно вийшов. При нагоді зроблю це обов’язково. Побажав би їй витримати колосальний тиск, напругу, що на неї навалилася. Таке не під силу чоловікові, не те що жінці.

Шуфрич: Юлії Володимирівні бажаю в боротьбі за президентське крісло не забути про Україну і про те, що вона прекрасна жінка.

Наталії Вітренко

ВЕРХОВНОЇ РАДИ, МАРЧЕНКА, ЧЕРВОНИХ ГВОЗДИК

Волков: Повернення у велику політику, тому що сьогодні таких харизматичних лідерів лівого сектора дуже бракує.

Чорновіл: Ну що можна побажати Вітренко?! Хіба що одного – аби вона нарешті відділила себе як достатньо цікавого, професійного економіста-науковця від скандального політика, який затьмарює її наукові таланти. Тому бажаю їй розкритися як науковцеві, бо політична ера для неї вже минула. Колись у ВР вона носила якусь білу пов’язку, виявилося, що біле їй пасує, тому подарував би їй щось біле.

Попович: Щодо Вітренко все просто – червоні гвоздики!

Драч: Що не даруй, все одно толку не буде.

Пінчук-скульптор: Хоча я не підтримую її ідеологію, я б побажав їй многая літа й купив би букет червоних гвоздик. Хай ними тішиться.

Яворівський: Подарував би їй Володимира Марченка на один день. Гадаю, вона його й так має, але якщо б у мене була така можливість, я б зробив це... Знову будуть навчання Україна–НАТО, тож побажаю їй добре підготуватися до цих навчань, бо в неї буде багато роботи.

Шуфрич: Бажаю Наталії Михайлівні повернутися у велику політику, бо особливо зараз її по-справжньому не вистачає.

Ксенії Ляпіній

ЕЛЕГАНТНОГО СТИЛЮ, ВУЖЧИХ ГУБОК, ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

Чорновіл: Вона не може знайти собі якийсь власний стиль. Тож подарував би їй добірку хороших, добрих книжок з формування елегантного стилю. Також їй треба поміняти стиль поведінки, висловлювань, бо коли вона навіть говорить абсолютно правильні речі, її тон викликає цілковите несприйняття. Побажав би їй більше впевненості в собі та позбавлення дрібних комплексів.

Попович: Ксенії як символу національної демократії я б купив квіточки, де було б жовтеньке і синеньке, бо воно дуже їй пасує.

Драч: Бажаю їй звузити губки, щоб у неї голос ніжніший був, а то вона часто басує. Мені б хотілося, аби вона ніжніше говорила.

Пінчук-скульптор: Ксенія розумна, послідовна жінка-політик. Я б, мабуть, купив їй книжку про дієтичне харчування.

Яворівський: Ксені можна було б подарувати квітку. Побажав би не заводити себе в такий глухий опозиційний кут у нашій парламентській більшості.

Шуфрич: Побажав би їй бути трохи менше чоловіком, ніж усе її партійне оточення.

Ганні Герман

ПОСАДИ ПРЕМ’ЄРА ПРИ ЯНУКОВИЧІ-ПРЕЗИДЕНТІ

Волков: Я дуже поважаю цю жінку за розум, наполегливість. Їй б я подарував місце в п’ятірці Партії регіонів на наступних парламентських виборах.

Чорновіл: Їй би теж навряд чи зміг щось купити, а побажати можу щирості.

Попович: Ганну знаю добре… Я їй щось таке ніжне подарую. Я ось люблю квіти воляче око. Воно дуже по-домашньому виглядає і сприймається як щось миролюбне. Принаймні в моєму уявленні.

Драч: Вона виявилася цікавою і розумною жінкою. Побажаю їй, аби вона була прем’єром при Президенті Януковичі.

Пінчук-скульптор: Подарував би їй пару дорогих оправ і сумочку від Луї Вітон – трішки дорожчу, ніж у Юлії Володимирівни. Нехай залишається такою ж молодою, стильною та елегантною, у галицькому стилі.

Яворівський: Не бачу такого, що можна було б подарувати Ганні. Можливо, котика, який би ввечері, коли вона приходить додому, її заспокоював. Бо в неї дужа напружена функція. Побажав би трохи більше жіночності.

Шуфрич: Ганнусі бажаю, щоб те нинішнє оточення навколо неї було з нею завжди. І в особистому житті, і в політиці.

Олександрі Кужель

ТЮЛЬПАНІВ – ВОНИ ІМПОРТНІ І НЕ ДУЖЕ ДОРОГІ

Волков: Нехай би обрала всередині себе – чи вона з Партією регіонів, чи вона з народом України.

Чорновіл: Кужель дарувати я нічого не візьмуся. Бо вона в плані поведінки й стилю – міс досконалість. Побажав би їй успішності, бути почутою, а також навчитися відсікати тих, хто спочатку її використовує, а потім викидає.

Попович: Олександрі найбільше личитимуть тюльпани. Оскільки це імпортне і не дуже дороге.

Драч: Кужель зажди була чарівною – при всіх владах, при всіх позиціях. Її завжди цікаво було слухати як російською, так і українською мовою. Вона мені подобається.

Пінчук-скульптор: Олександра – це моя велика любов, тому її вітаю більше від усіх. Це моя духовна сестра. У неї все є: прекрасний чоловік, онуки, собака, кішка, улюблена професія. Тому вона залишається без подарунка.

Яворівський: Їй купив би троянду. Вона розкішна жінка. Успіхів їй! Вона повернулася на керівну посаду. Нехай їй там таланить – у захисті середнього та малого бізнесу.

Шуфрич: Олександрі бажаю не заходити далеко, а може, уже й повернутися.

Валентині Семенюк

УМІННЯ ПРОГРАВАТИ І ЗАВОД, ЯКИЙ НЕ ВСТИГЛА ПРИВАТИЗУВАТИ

Волков: Вважаю Валентину професіоналом найвищого ґатунку. Подарував би їй рішення суду про повернення на місце голови Фонду держмайна.

Чорновіл: Семенюк очолювала Фонд держмайна, тому я їй навряд чи зможу подарувати щось матеріальне. А з менш матеріального… Знаю, вона цінує літературу. Тому подарував би їй щось із сучасних авангардних письменників Європи. Попри її загальний стиль поведінки, це дуже гарна людина, яка захоплюється мистецтвом, літературою. З неї завжди роблять якесь посміховисько – вона сама цьому сприяє, але це людина з глибоким внутрішнім світом. Побажав би їй уміти перемагати і програвати. Перемагати вона вміє, а програвати – ні.

Попович: Семенюк як молодій дружині я б подарував букет білих троянд – символ сімейної новобудови.

Драч: Коли Семенюк була начальником Фонду держмайна, то збула останнє своє майно, тож нехай набуває нове.

Пінчук-скульптор: Валентині бажаю один із якихось заводів, які вона не встигла приватизувати, будучи главою Фонду держмайна. І зірку на небі, яку б назвав її іменем.

Яворіський: Їй дарувати нічого, бо в неї багатий чоловік, та й вона сама небідна… Стільки років керувала Фондом держмайна. Сімейного їй щастя! Дай Боже, аби їм із молодим чоловіком було гарно, тепло не лише на Червоному морі чи в АОЕ, а всюди.

Шуфрич: За Валентину я щиро радий – що вона знайшла своє жіноче щастя, і хай береже його з більшим успіхом, ніж Фонд держмайна.

Ірені Кільчицькій

ЗАКОННОГО ЧОЛОВІКА

Волков: Я б усе-таки подарував їй законного чоловіка, батька для її дітей.

Пінчук-скульптор: Сам би від Ірени хотів отримати подарунок – той оптимізм, який є в неї і якого бракує всім нашим політикам-чоловікам.

Яворівський: Подарував би Ірені Черновецького, але це занадто щедро… Тоді купив би квітку. Бажаю, щоб гарно росли її дітки!

Шуфрич: Від щирого серця бажаю успіху їй і її прекрасним дітям. І щоб місто Київ не вкрало її у друзів і її сім’ї.

Інні Богословській

ПОРТАТИВНОГО ГУЧНОМОВЦЯ, ЩОБ НЕ НАДРИВАЛА ГОЛОС

Волков: Купив би величезний букет квітів за її принципову позицію щодо київської влади.

Пінчук: Інночці бажаю залишатися такою ж сильною і красивою, розумною і чарівною. Подарував би їй «Чорний квадрат» Малевича або одну з картин Іллі Репіна, її земляка. Нехай вибере, скаже мені і я їй куплю.

Яворівський: Ой, це особливий випадок... Мабуть, купив би їй маленький, портативний гучномовець, бо вона, бідненька, постійно надриває голос. Нехай би до вуст його прикладала й говорила майже пошепки – а воно було б чутно аж до Харкова. Інна є першим заступником парламентського комітету культури і духовності, але на засідання приходила тільки двічі. Тож побажаю їй, аби вона хоч раз іще завітала на засідання нашого комітету. Усе-таки це комітет з питань культури й духовності – гадаю, могла б трішки щось почерпнути.

Шуфрич: Побажав би, щоб той вогонь, який її супроводжує, завжди тільки грів, а не обпалював.

Ксеня Лесів