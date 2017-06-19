Від влади вимагають оприлюднити чіткий план визволення окупованого Донбасу та Криму

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» закликає Президента України Петра Порошенка не використовувати українські території як розмінну монету в ході міжнародних переговорів про врегулювання ситуації на сході. Про це йдеться в заяві партії у зв’язку з візитом голови держави до Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на офіційному сайті політсили.

Читайте такожРНБО розгляне законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі найближчим часом - Геращенко«Міжнародні переговори української влади та її інформаційна метушня навколо війни з Росією викликають дедалі більшу недовіру суспільства. Напередодні візиту Президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з очільником США Дональдом Трампом, під час яких ітиметься, зокрема, про шляхи вирішення ситуації на сході, УКРОП застерігає голову держави: український народ не надавав Вам, пане Президенте, повноважень торгувати територіями України», – сказали в УКРОПі, додавши, що влада вдається до безвідповідальних заяв, дбаючи про власне виживання й політичні рейтинги та цілковито ігноруючи інтереси українців.

В «Українському об’єднанні патріотів» вимагають від влади оприлюднити чіткий план визволення тимчасово окупованих територій, включно з Кримом, оскільки це стосується значної частини громадян України. Також у партії наголосили, що без народної підтримки та схвалення з боку, насамперед, українських захисників будь-які міжнародні домовленості президента Порошенка будуть мертвонародженими, як Мінські угоди.