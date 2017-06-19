На Житомирщині завершується прийом документів до громадської ради при облдержадміністрації

На Житомирщині сьогодні завершується прийом документів до громадської ради при облдержадміністрації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 19 червня 2017 року- останній день прийому документів для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації.

"Встигніть подати заяву на ім’я ініціативної групи",- зазанчають в ОДА.

Документи прийматимуться з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова,1, 2 поверх; каб. 236 (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).

Детальніше про умови прийому документів можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Телефони для довідок: (0412) 47-50-19; 097-763-41-84 (головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю Юхимович Олена Сергіївна).