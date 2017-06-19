На Житомирщині завершується прийом документів до громадської ради при облдержадміністрації
Детальніше про умови прийому документів можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.
На Житомирщині сьогодні завершується прийом документів до громадської ради при облдержадміністрації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, 19 червня 2017 року- останній день прийому документів для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації.
"Встигніть подати заяву на ім’я ініціативної групи",- зазанчають в ОДА.
Документи прийматимуться з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова,1, 2 поверх; каб. 236 (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).
Детальніше про умови прийому документів можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.
Телефони для довідок: (0412) 47-50-19; 097-763-41-84 (головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю Юхимович Олена Сергіївна).