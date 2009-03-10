Грузинська опозиція розпочала збір підписів за відставку Саакашвілі

Сьогодні дев`ять опозиційних партій Грузії розпочинають у регіонах збір підписів на підтримку відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Збір підписів пройде в 16 найбільших містах – Телаві, Горі, Зестафоні, Поті, Душеті, Батумі, Озургеті, Ахалцихе, Марнеулі, Гардабані, Руставі, Сенакі, Гурджаані, Самітредія, Зугдіді і Кутаїсі, передає ІА «Новини-Грузія».

Минулого тижня опозиція провела збір підписів у Тбілісі під девізом «Разом врятуємо Грузію». За п`ять днів на підтримку проведення акції з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ висловилися 48 тисяч 347 чоловік.

Акція зі збирання підписів проходила в Тбілісі біля всіх станцій метро, біля великих ринків і автовокзалів. У бюлетенях, які підписували громадяни, вказані їхні імена, прізвища, номери телефонів.

«Політичний процес активно триватиме до 9 квітня. Щодня проходитимуть конкретні заходи. Ми очікуємо дуже високої активності і великої підтримки з боку населення. Це початок дуже важливого процесу, метою якого є зміна влади в короткий термін конституційним шляхом», - заявила журналістам генсек партії Іраклія Окруашвілі «Рух за єдину Грузію» Ека БЕСЕЛІЯ.

На сьогодні організаторами акції є Консервативна партія, «Партія народу», «Демократичний рух – єдина Грузія», «Свобода», «Союз традиціоналістів Грузії», «Промисловість врятує Грузію», партія жінок Грузії «За справедливість і рівність», «Шлях Грузії» і «Рух за єдину Грузію».

Як заявив один з лідерів Консервативної партії Каха КУКАВА, організаційна група «9 квітня» готова приймати до своїх лав усі політичні сили, що розділяють їх позицію.