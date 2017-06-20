Сироїд услід за Березюком оголосила голодування через проблеми зі сміттям у Львові

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила про початок голодовки на знак солідарності з головою фракції “Самопоміч” Олегом Березюком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сироїд повідомила з трибуни парламенту.

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Звертаючись до народних депутатів, вона сказала, що багато з них знецінюють вчинок Березюка, “через що вам важко оцінити поступок гідності, оскільки вам бракує власної гідності”.

За словами Сироїд, народні депутати “брешуть з того моменту, коли сказали, що будуть жити по-новому, а справді просто осідлали старі схеми”

На її переконання, за реформами, які обіцяє нинішня влада, “ховаються перерозподіли потоків”.

Як сказала Сироїд, сьогодні “ви маєте намір обговорювати деокупацію української території з окупантом. Може, це нова мода ведення війни?”.

“Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка, і я приєднаюся до нього, я буду поруч з ним голодувати для того, щоб спробувати захистити людей від вашого свавілля”, - сказала Сироїд.

Вона також закликала львів’ян об’єднати свої зусилля і звернутися до президента з проханням звільнити “очільника обласної адміністрації, який виконував і видавав злочинні наказі, принижуючи гідність львів’ян”.

Нагадаємо, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк вчора оголосив про початок голодування чере сміттєву кризу у Львові.

«Протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян, які є завжди терпеливі, толерантні до влади, бо вірять в державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно, і вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення... Я оголошую голодування», - сказав він.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року.