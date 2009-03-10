Кредит МВФ з підвищенням пенсійного віку ніяк не пов'язаний?

У Секретаріаті Президента України заявляють, що ніхто не ставив перед Україною обов’язкову вимогу про збільшення пенсійного віку для отримання кредиту МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси заявив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Ця тема є неактуальною, вона є надуманою… Поки що», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, висловивши нерозуміння, звідки взагалі вона взялась.

«Ніхто радикально перед Україною не ставив такої вимоги», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

За інформацією радіо "Свобода", окрім зменшення дефіциту бюджету або знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще низку умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобутку, який використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку.