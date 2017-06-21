"Бурштинова" справа Розенблата: НАБУ прийшло з обшуком до керівника Держгеонадр - ЗМІ

У середу, 21 червня, співробітники НАБУ прийшли з обшуком до т.в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка. Обшуки відбуваються у рамках справи проти депутата Розенблата, помічника котрого 19 червня затримали на хабарі у 200 тисяч доларів. Про це з посиланням на інсайдерську інформацію повідомляє Еспресо.TV.

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Видання зазначає, що нардепа пов’язують з куруванням бурштинової мафії на Житомирщині та звинуватили в отриманні грошей за отримання ліцензії від Держгеонадр на видобуток бурштину.

За даними слідства, Розенблат лобіював інтереси окремого підприємства і мав вирішити питання з отриманням ліцензії на видобуток бурштину. "Дозвільні документи на видобуток бурштину видає тільки Держгеонадра, якою керує скандально відомий житомирський чиновник Олег Кирилюк",- повідомляє "Еспресо".

"Зараз обшук проходить у керівника Держгеонадр Кирилюка. Сам Кирилюк - колишній житомирський регіонал, якого посилено проштовхує в Держгеонадра його ж земляк Борислав Розенблат", - пише у "Фейсбуці" блогер Денис Казанський.

Як повідомляв УНІАН, подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата (БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»), яке стосується розслідування отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину, було підписане 19 червня.

В рамках розслідування справи про незаконний видобуток бурштину вже затримали шістьох осіб, їм оголосили підозри. Це троє помічників народних депутатів, один охоронець народного депутата, два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією. У НАБУ додали, що також існує підозра щодо причетності до цієї схеми помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії.