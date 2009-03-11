Турчинов пояснив, у чому складність з зарплатами держслужбовців

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає неприпустимим зниження зарплат середній ланці держслужбовців у зв`язку із зниженням зарплат вищим посадовцям.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Це питання для нас дуже важливе, оскільки ми можемо піти і підемо на обмеження заробітних плат політичних діячів, таких як Президент і народні депутати, міністри. Водночас, ми не можемо скоротити зарплати державним службовцям», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На думку віце-прем`єра, механізми скорочення зарплат вищим посадовцям повинні бути чітко визначені. «Складність тут полягає в тому, що зарплати всіх державних службовців прив`язані за рангом до зарплати міністра як до бази, тому для нас дуже важливо піти на обмеження для політичних діячів, але зберегти рівень заробітної плати державним службовцям», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що рівень зарплати державних службовців не переглядався впродовж року. «Заробітна плата у держслужбовців не збільшувалась цього року, більше того, - багато з них у зв`язку зі скромними фінансами не одержують премії і для нас принципово зберегти професіоналів на посадах держслужбовців», - наголосив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ініціює скорочення втричі зарплати для високопосадовців.

3 березня Верховна Рада ухвалила вдвічі зменшити зарплату Президентові, прем`єрові, народним депутатам й іншим високим посадовцям. За ухвалення постанови «Про заходи із впорядкування окремих витрат державного бюджету України» проголосували 374 з 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі. Зокрема, ухвалення постанови підтримав 151 депутат від фракції Партії регіонів, 142 – від БЮТ, 34 – від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 – від КПУ і 20 – від Блоку Литвина.