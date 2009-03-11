Яценюк хоче або включити Раду-3, або «виключити» зарплату прогульникам

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує якнайшвидше включити у Верховній Раді систему «Рада-3».

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нинішнє керівництво парламенту має “включити систему «Рада» і дати можливість виконувати конституційну норму».

«Я модернізував систему «Рада», вона готова, однак вона була не увімкнена, тому що багато депутатів переживали, що вона не сертифікована, їх може вдарити током і це може зашкодити здоров’ю. Я казав, що зашкодити здоров’ю може тільки одне – не працювати», – додав А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що система «Рада-3» допоможе запобігти “фальсифікаціям під час голосування, адже голосувати зможуть лише ті, хто безпосередньо присутній у залі”.

«У мене як народного депутата є зустрічі та поїздки, і тому досить часто я не беру участі у голосуванні, я міг би віддати свою картку, однак я цього не роблю, бо це неправильно», - зазначив він.

На думку лідера «Фронту змін», відсутнім у сесійній залі під час голосування потрібно не виплачувати зарплату за цей день. «Вас немає на робочому місці і ваш голос не враховується, він не фальсифікується», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, 6 березня 2009 року у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови “Про забезпечення функціонування модернізованого програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», внесений А.ЯЦЕНЮКОМ.

Проектом пропонується ввести в експлуатацію модернізований програмно-технічний комплекс-систему «Рада-3», що передбачає реєстрацію І голосування народних депутатів на пленарних засіданнях за допомогою сенсорної кнопки.