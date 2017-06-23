Наступного року для ЗСУ закуплять 10 танків "Оплот" - Турчинов (фото)

Державне оборонне замовлення на 2018 рік передбачає придбання мінімум 10 танків "Оплот" для армії. Про це в Харкові під час ознайомлення з роботою танкобудівельного підприємства “Завод ім. Малишева” сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Читайте такожКомітет Ради з нацбезпеки вимагає від Порошенка забезпечити фінансування оборони на належному рівні“Для нас задача, яку ми ставимо перед Міністерством оборони, перед оборонпромом, щоб наступного року цей танк пішов у Збройні сили України. В державному оборонному замовленні на наступний рік ми вже зараз передбачаємо мінімум 10 танків “Оплот”, щоб уже одна рота у нас була повністю укомплектована”, - повідомив Турчинов.

За його словами, з наступного року ЗСУ “починають переходити на нові українські танки”.