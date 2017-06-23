Лутковська стурбована щодо "свободи слова" у світлі затримання Гужви

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська висловлює стурбованість щодо ситуації з затриманням главреда "Страни" Ігоря Гужви Про це повідомляє у Facebook офіс омбудсмена.

"З учорашнього дня значний суспільний резонанс отримала інформація про проведення обшуків в редакції видання Страна.uа і підозри у вчиненні злочину головним редактором зазначеного видання Ігорем Гужвою", - йдеться в заяві.

Вона закликала правоохоронні органи проводити необхідні слідчі дії, не втручаючись у діяльність сайту "Страна".

Читайте такожПрокуратура проситиме у суду арешт для Гужви з можливістю внесення застави

"Необхідно чітко розмежувати розслідування щодо посадової особи та професійну діяльність ЗМІ, забезпечивши при цьому невтручання у свободу слова", - повідомили в офісі.

Омбудсмен зазначає, що засоби масової інформації відіграють особливу роль у розвитку демократичного суспільства, формують громадянську думку, а також забезпечують права громадян на доступ до інформації.

"Вказане кримінальне провадження вимагає особливо ретельного вивчення, оскільки може бути розцінено як тиск на ЗМІ, перешкоджання альтернативного висвітлення інформації або здійснення професійної діяльності в цілому. Зазначена ситуація буде на моєму особистому контролі, а в подальшому буде здійснюватись моніторинг подій", - повідомила Лутковська.

22 червня у Києві затримали головного редактора видання Страна.uа Ігор Гужва за підозрою в отриманні хабара в $10 000.

Читайте такожВ "Опоблоці" готові взяти Гужву на поруки

Пізніше про причини свого затримання розповів сам Гужва. Він зазначив, що хабар йому пропонував нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько за зняття інформації з сайту, яка нібито компрометує його як політика. За відкритими даними, основою для цього матеріалу начебто служили звинувачення на адресу Лінька від радника міністра внутрішніх справ України Іллі Ківи.

Лінько, в свою чергу, стверджує, що все було навпаки, і це Гужва вимагав у нього гроші.

За даними прокуратури, хабар у Лінька вимагав помічник Гужви.