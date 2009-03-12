Посол США знає лише один спосіб вирішити питання з «газом Фірташа»

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що питання приналежності 11 млрд. кубометрів газу має вирішуватися юридичним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Питання щодо газу у сховищах – це юридичне питання, і я припускаю, що вирішенням цього питання буде застосування юридичних процедур», - сказав він.

В.ТЕЙЛОР також звернув увагу на наявність проблеми, коли «Нафтогаз України» закуповує газ за однією ціною, а продає внутрішнім споживачам за іншою.

«Некомфортна ситуація для «Нафтогазу», коли він змушений купувати газ у Росії за однією ціною, а потім продавати споживачам за нижчою ціною», - сказав посол США, додавши, що таким чином «Нафтогаз» втрачає кошти, які потім мають компенсуватися з бюджету.

«За бюджетом 2009 року, бюджет має компенсувати цю різницю, це становить проблему для всієї України», - сказав посол.

В.ТЕЙЛОР також зазначив, що Міжнародний валютний фонд та інші організації занепокоєні цим питанням. «Вирішувати цю проблему треба, застосовуючи законодавчі та регуляторні механізми», - вважає посол.