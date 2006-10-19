Цушко стверджує, що Луценко заяву не писав

Лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО стверджує, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не писав заяву про відставку.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЦУШКО підкреслив, що, наскільки він знає, «заяв лише декілька, і ЛУЦЕНКО такої заяви не писав».

Водночас він відмовився говорити, звідки у нього така інформація.

Говорячи про заміщення вакантних посад в уряді, В.ЦУШКО зауважив, що з цього приводу коаліція проведе між собою консультації. Разом з тим він скептично сприйняв ідею, щоб саме Президент України вносив кандидатури на вакантні посади. «Я вам процитую Конституцію. У «Нашої України» тільки два міністри – міністр оборони і міністр іноземних справ, все решта - це міністри коаліції», - сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, лідер «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні повідомив, що міністри від “Нашої України” – міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ, а також міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.