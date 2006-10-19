Партія регіонів може не дати відставки міністрам від Нашої України

Фракція Партії регіонів ще не визначилася з голосуванням по заявах про відставку міністрів від “Нашої України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів з посиланням на народного депутата Олену ЛУКАШ.

“Після реєстрації заяв у секретаріаті парламенту у Верховної Ради є десять днів для того, щоб визначитися. Зокрема, ці десять днів є також і у міністрів, які можуть передумати і відкликати свої заяви”, - сказала О.ЛУКАШ.

Разом з тим, депутат не виключила, що впродовж визначеного регламентом терміну для розгляду заяв деякі з них можуть бути відкликані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).