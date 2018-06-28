Ігор Кріль: Уряд постійно обманює людей, але МВФ йому не обдурити

У п’ятницю Ющенко й Тимошенко помирилися, а у вівторок вона організувала відставку Огризка... Якщо Нафтогаз не займався корупцією, то чому відмовився надати документи СБУ?.. Відкритих списків бояться тільки БЮТ і комуністи... В’ячеслав Кириленко керував філією БЮТ у “Нашій Україні”... Раз бютівці проголосували за Наливайченка – значить, чогось злякалися... Якби Балога не бив по руках, то був би таким “добрим”, як Зінченко чи Рибачук...

Голова партії "Єдиний центр" Ігор Кріль відповів на запитання УНІАН.

У П’ЯТНИЦЮ ЮЩЕНКО Й ТИМОШЕНКО ПОМИРИЛИСЯ, А У ВІВТОРОК ВОНА ОРГАНІЗУВАЛА ВІДСТАВКУ ОГРИЗКА

Пане Ігорю, якою насправді є нині ситуація з пенсіями? Ви часто говорите про дефіцит Пенсійного фонду, але пенсії все-таки виплачуються. Можливо, не варто зачіпати цю чутливу тему?

А звідки в січні-лютому взялися гроші в Пенсійному фонді? Це Нацбанк провів свої обов’язкові виплати в січні, хоча за законом має робити в кінці березня. Крім того, уряд випустив облігацій на 1,8 мільярда гривень. Це фактично надрукували гроші. Плюс податкова збирає податки вже за травень, червень. А що ж тоді збиратимуть улітку?

Тобто Кабмін витискає з економіки останнє – а там хоч трава не рости. Мабуть, вони вже не планують залишатися на своїх посадах, закінчаться державні гроші – вони й підуть.

Чому, по-Вашому, перемир’я Президента і прем’єр-міністра тривало тільки добу?

Ви вважаєте, що воно було?

Люди повірили, що воно протриває хоч деякий час…

Миру між Тимошенко і Ющенком немає ще з 2005 року. Нинішній головний столичний бютівець Олександр Зінченко тоді заявив про корупцію в оточенні Президента, про так званих «любих друзів», 80% яких сьогодні разом із ним у Юлії Тимошенко. Виходить – тоді вони були ворогами українського народу, корупціонерами, а сьогодні вони вже чесні, не заплямовані.

Тимошенко організувала цей скандал... Мабуть, це є початком відліку напруження між нею та Ющенком. Спочатку конфлікт був прихований, а зараз це вже відкрита війна, а з боку прем’єрки ще й підступна, без правил.

Причина – з першого дня свого перебування в команді Віктора Ющенка Юлія Тимошенко марила посадою Президента. Уже чотири роки країну лихоманить, бо вона хоче бути главою держави.

Та й нині хистке перемир’я знову зірвала Юлія Тимошенко. У п’ятницю посиділи за одним столом, у понеділок підписали з Ющенком спільного листа до МВФ, а у вівторок прем’єрка організувала відставку міністра, який був призначений Президентом. Це мир? Хіба тільки в розумінні Тимошенко.

ЯКЩО НАФТОГАЗ НЕ ЗАЙМАВСЯ КОРУПЦІЄЮ, ТО ЧОМУ ВІДМОВИВСЯ НАДАТИ ДОКУМЕНТИ СБУ?

А з боку Президента? СБУ раптом вривається в приміщення Нафтогазу…

Щодо Нафтогазу…Як може одна держструктура приховувати від іншої держструктури – від СБУ – якісь документи державної ваги?! Де в цьому логіка?

Якщо НАК «Нафтогаз» не порушував закон, не займався корупцією, то чому він відмовився надати документи? СБУ має право відкрити справу й розслідувати її.

Нафтогаз – це не приватна лавочка. Сьогодні хтось хоче на газі заробляти великі гроші. Хтось уміє на цьому заробляти ще з початку 90-х, обкрадаючи Україну.

Ви на кого натякаєте?

На того, хто об’єднував енергосистеми України, торгував газом і хто зараз намагається підгребти під себе всю газову сферу.

ВІДКРИТИХ СПИСКІВ БОЯТЬСЯ ТІЛЬКИ БЮТ І КОМУНІСТИ

Чому знову зайшла мова про дострокові парламентські вибори?

Наша позиція така – ні дострокові президентські вибори, ні дострокові парламентські не дадуть жодного бажаного результату для держави.

Вибори потрібно проводити на основі іншої виборчої системи. Сьогоднішня ж система, за якої виборчі списки формують партійні вожді, показала свою недієздатність. Потрібні відкриті списки, де місце депутата визначатиме виборець, а не партійний вождь.

Ми за те, аби проводити одночасно президентські й парламентські вибори – в один день. Тим самим поставити крапку в зміні політичної еліти.

Не знаємо, чи будуть дочасні парламентські вибори, але президентські вже не за горами. Віктор Ющенко вдруге може й не стати Президентом. Віктор Балога, відповідно, не буде главою Секретаріату. Якою буде стратегія інформаційного поля Єдиного центру, з ким себе ідентифікуватиме партія? Чи Єдиний центр розглядався лише як короткотерміновий проект?

Почну з кінця. Єдиний центр – політична структура, що динамічно розвивається протягом останніх півроку. Понад 60% людей, які вступають до ЄЦ, ніколи не були в інших партіях. Ми це розглядаємо як позитив...

Будь-яка політична партія, політичний процес має давати перспективу суспільству. Ми кажемо – Україні потрібне оновлення, зміна методів діяльності влади, зміна Конституції.

Сьогодні держава перебуває в складній ситуації, адже незрозуміло, хто в нашому домі є господарем.

Люди обрали собі Президента і вправі вимагати від нього чіткої позиції, але в Президента менше повноважень, ніж у прем’єр-міністра. Проста людина цього не знає і не дуже хоче знати. Тому ми чітко повинні визначитися, яка в нас буде модель влади: президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська.

Потрібен референдум щодо Конституції. Політичні партії, які сьогодні говорять про зміну Конституції, нехай винесуть свої варіанти, а народ поставить крапку.

Повторюся – нам необхідно змінити виборчу систему.

Сьогодні немає сенсу проводити вибори за старою системою.

Ми завершуємо роботу над Виборчим кодексом, який передбачає систему відкритих виборчих списків. Цей кодекс ми найближчим часом внесемо в парламент. Є багато політиків і політичних сил, котрі підтримують таку систему виборчих списків.

Відкрито проти такої системи виступають тільки БЮТ і комуністи. І зрозуміло чому… Якщо бютівцям доведеться в кожному окрузі ідентифікувати кандидата, то виявиться, що в них просто немає такої кількості пристойних людей. Пішовши на вибори, вони втратять навіть те, що зараз мають, бо падає довіра – порівняно з минулим.

В’ЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО КЕРУВАВ ФІЛІЄЮ БЮТ У “НАШІЙ УКРАЇНІ”

Яким Вам здається майбутнє руху «За Україну» на чолі з В’ячеславом Кириленком? Це ще одна політична сила, крім Єдиного центру, що підтримує Президента. Чому б вам не об’єднатися?

Так, це вихідці з “Нашої України”… У Президента були ініціативи щодо об’єднання різних політсил. Але ті не відгукнулися на такі ініціативи. Ми нічого не відкидаємо, адже маємо свою позицію, і вона спрямована не на розрив, а на консолідацію.

Півтора року тому В’ячеслав Кириленко керував філією БЮТ у “Нашій Україні”. Він про це тоді не говорив, а коли його звідти попросили, то заговорив...

На відміну від Кириленка, ми не змінюємо своїх позицій.

Тобто Ви не вважаєте, що В’ячеслав Кириленко є щиро пропрезидентським?

Я б так не ставив питання... Але знаю, що було не зроблено багато кроків для консолідації НУ–НС.

УРЯД ПОСТІЙНО ОБМАНЮЄ ЛЮДЕЙ, АЛЕ МВФ ЙОМУ НЕ ОБДУРИТИ

Як гадаєте, які будуть висновки МВФ щодо другого траншу позики?

МВФ – це організація, що дає гроші під дуже низькі відсотки для того, щоб можна було вирішувати якісь проблеми всередині країни.

Це організація не політична, а фінансова, тому вона може давати кредити тільки тим країнам, які зможуть їх повернути.

Сьогодні МВФ не хоче продовжувати нас кредитувати, бо бачить, що ми не в стані повернути гроші. Вони бачать, що наш уряд робить усе, аби ми рухались у прірву.

Уряд каже, що в нас усе добре… Де добре?!.. Уряд постійно обманює людей, але ж МВФ обманути не можна, вони бачать економічні показники.

Сьогодні ми йдемо до того, що не зможемо виплачувати ні зарплати, ні пенсії. Але уряд про це не каже, бо живе сьогоднішнім днем. Юлія Тимошенко не може не займатися популізмом.

Бюджет мав бути інший.

Не треба було Президентові його підписувати…

Вважаю, що Президент правильно вчинив два роки тому, коли не підписував бюджет Віктора Януковича. Ющенко його поправив, уряд Януковича вніс правки і до нового року бюджет було прийнято.

Цього разу в Президента була інша позиція. З бюджетом Януковича був час для правок – до Президента він потрапив 15 грудня. А Тимошенко дотягла до 28 грудня. Не підписати – країна без бюджету могла опинитися в ще складнішій ситуації. Мабуть, тому Віктор Ющенко його й підписав.

Через цей бюджет Пинзеник пішов у відставку. Він не хотів відповідати за такий відвертий, наглий популізм.

Виглядає так, що Пинзеник просто ухилився від відповідальності…

Не зовсім так. До Пинзеника одна претензія як до політика – навіщо він пішов у цей блок? Він же знав, що так закінчиться. Знав, що доведеться займатися популізмом, який повалить державу.

Проте коли настала критична точка, він пішов. Потрібно віддати належне його позиції.

Ми з Пинзеником зустрічалися перед новим роком і десь тиждень тому. Я побачив, що він змінився на краще. Було видно, що йому стало легше, бо він не зробив крок у прірву. У прірву, до якої всіх штовхає Тимошенко.

Як Ви особисто переживаєте економічну кризу?

Маю кредит на квартиру. Я, на відміну від багатьох колег, свідомо не отримав депутатське житло.

Як і багато громадян, узяв кредит у валюті й тепер маю проблему з поверненням. Тому змушений виключити багато своїх видатків.

РАЗ БЮТІВЦІ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА НАЛИВАЙЧЕНКА – ЗНАЧИТЬ, ЧОГОСЬ ЗЛЯКАЛИСЯ

Чому ми досі не маємо нового міністра фінансів?

Не знайшли людини, яка була б безвідмовною та безмовною мавпочкою в Тимошенко. Жоден професіонал не візьме на себе відповідальність упроваджувати популізм по-тимошенківськи, адже це брак будь-якої логіки в економіці та фінансах.

Кабмін без міністра фінансів – абсолютна безвідповідальність.

Як Ви оцінюєте призначення Валентина Наливайченка головою СБУ?

Якщо бютівці проголосували за кандидатуру Наливайченка – значить, вони чогось злякалися. Повірте, що попереду складні часи для тих людей, котрі хотіли дурити цю державу.

Коли виник конфлікт між Віктором Балогою і Леонідом Черновецьким, кияни зраділи. З’явилася надія, що Київ позбудеться неадекватного мера. Проте чомусь конфлікт, не встигши розгорітися, хутко згас.

Сміється.

Цікаве запитання.

Мерія продовжує перебувати під прицільним оком Президента.

Проте є обраний мер… Не беруся коментувати його діяльність. Його обрали кияни. Очі бачили, що купували.

ЯКБИ БАЛОГА НЕ БИВ ПО РУКАХ, ТО БУВ БИ ТАКИМ “ДОБРИМ”, ЯК ЗІНЧЕНКО ЧИ РИБАЧУК

То Черновецького просто поставили на місце?

Так, передусім поставили на місце.

По-друге, якщо його обрали, то нехай працює. Коли будуть порушення, то будьте певні, позиція щодо нього буде жорстка.

Президент довів, що він може цю позицію тримати... У цьому йому допомагає і Віктор Балога. Він любить бити по руках тих, хто бере що погано лежить.

Коли дехто отримує по заслузі від Президента чи від Секретаріату, то одразу ж Балогу роблять поганим. Це зрозуміло, бо якби він мовчав і нічого не робив, то був би таким “добрим”, якими були Олександр Зінченко чи Олег Рибачук.

Одна з найбільших суспільних проблем – наших людей надто легко переконати в тому, що хтось поганий. Я б хотів побажати їм не бути такими вже довірливими.

А чого побажали б собі?

Спокою. Внутрішнього. Внутрішньо людина повинна бути спокійна завжди, хоч би що відбувалося, вона має бути впевнена, що все йде до кращого.

Розмовляла Оксана Климончук