Ющенко вказав на трьох людей, з яких спитає за демократію в Тернополі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає зіткненням тоталітаризму та демократії конфлікт навколо дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету, висловивши переконання, що в регіоні восторжествує демократія.

«Микола Васильович ОНІЩУК (міністр юстиції – УНІАН) і люди, які сидять зараз з ним у першому ряду (заступники глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, які супроводжують В.ЮЩЕНКА у поїздці до Тернополя – УНІАН), сподіваюся, докладуть до цього всіх зусиль. Це мій вам наказ і це те, за що я питатиму», - сказав Президент.

Він також наголосив на важливості позиції місцевої молоді у цій ситуації.

«Ваша поведінка на виборах до обласної ради – це демонстрація сили закону, або ми станемо свідками і жертвою втрат демократичних перетворень. Хотілося б, щоб голос демократії на Тернопільщині підсилився. Прошу тернополян і жителів області не бути байдужими до того, що твориться в українській політиці. Адже Тернопіль – це, можливо, маленький, але тест: переможе в Україні тоталітаризм, чи ми захистимо демократію і своє право вибору», - підсумував В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.

4 березня “Свобода” подала позовну заяву до суду щодо оскарження цієї постанови ВР.

11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовольнив позов обласної організації ВО «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради, повідомила голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії, усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів Тернопільської обласної ради.

12 березня голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявив, що, згідно із законом про вибори до місцевих органів самоврядування, позачергові вибори до облради мають відбутися 15 березня і область готова їх провести, якщо Львівський апеляційний суд не скасує рішення Окружного адміністративного суду Тернопільської області про безпідставність припинення виборчого процесу.