Сьогодні в Україні відзначається 21-річчя чинної Конституції

В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 21-у річницю з моменту набуття чинності Конституції країни.

День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем.

З нагоди Дня Конституції сьогодні відбудуться урочисті заходи, в яких візьмуть участь президент України Петро Порошенко, народні депутати України першого, другого і теперішнього скликань, представники дипломатичного корпусу, духовенства, громадськості, молоді.

Початок урочистостей за участю глави держави заплановано на 10:00, воно почнеться на перетині вул. Пилипа Орлика та вул. Липської, біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику.

***Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. Того ж дня Конституція України набула чинності.

При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

З того часу до Конституції кілька разів вносилися зміни – під тиском певних політичних сил чи відповідно до потреб часу. Перший раз зміни до основного документу країни були внесені у грудні 2004 року. Тоді для подолання гострої політичної кризи під час Помаранчевої революції, за вимогою політичних сил Віктора Януковича та Леоніда Кучми український парламент ухвалив закон України № 2222-IV "Про внесення змін до Конституції України" та (в пакеті до нього) про внесення змін до закону про вибори президента.

Закон на основі проекту Симоненка-Медведчука про зміни до Конституції (про політичну реформу) передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років. Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.

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Однак вже після приходу до влади Віктора Януковича і Партії регіонів 30 вересні 2010 року Конституційний суд України визнав неконституційним прийнятий у 2004 закон "Про внесення змін до Конституції України" з формулюванням "у зв'язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття". З цієї дати знову діяла Конституція 1996 року.

Крім того, у 2011 році вносилися зміни до Конституції щодо місцевих виборів, у 2013 році – щодо діяльності Рахункової палати. Однак вже з початку 2014 року на тлі політичної кризи в Україні активізувалися пропозиції "повернутися до Конституції 2004 року". Під цим малося на увазі обрання парламенту за пропорційною системою та позбавлення президента значної частини сильних повноважень.

Вже 21 лютого 2014 року Верховна Рада конституційною більшістю в 386 голосів прийняла за основу та в цілому без рішення профільного комітету проект закону про відновлення дії окремих положень Конституції України.

Наступного дня, враховуючи, що цей закон не був підписаний президентом, парламент ухвалив нову постанову "Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII". Цей закон набув чинності 2 березня 2014 року.

Таким чином, від 2 березня 2014 року в Україні є чинною Конституція, прийнята 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України 8 грудня 2004 року, 1 лютого 2011 року, 19 вересня 2013 року і 21 лютого 2014 року.

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Водночас на цьому конституційний процес в Україні не спинився. Так, 31 серпня парламентом попередньо був схвалений президентський закон про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). При цьому голосування за нього ознаменувалося скандалом – три із п’яти фракцій коаліції ("Батьківщина", "Самопоміч" та "Радикальна партія Олега Ляшка") не підтримали закон, тоді як "Опозиційний блок" проголосував "за". В результаті фракція Ляшка залишила коаліцію.

Крім того, 2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), або так звану судову реформу.