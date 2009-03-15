ВР просять заборонити «реабілітацію фашистських колабораціоністів»

Херсонська обласна рада просить Верховну Раду прийняти закон, який би заборонив «реабілітацію і героїзацію фашистських колабораціоністів 1933-1945 років».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення за пропозицією фракції КПУ в облраді депутати прийняли на сесії 12 березня. (УНІАН: законопроект "Про заборону реабілітації і героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 років" вніс на розгляд Верховної Ради 15 січня 2009 року народний депутата від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО).

Зокрема, у зверненні Херсонської облради йдеться, що «останнім часом в Україні спостерігається негативна тенденція, коли деякі політичні сили на догоду своїм амбіціям та з метою підвищення партійних рейтингів, уміло підтасовуючи або викривляючи історичні факти, нагнітають ситуацію у суспільстві, чим дестабілізують усталені соціально-культурні традиції».

На думку депутатів області, “спроби зрівняти в правах визволителів Батьківщини й посібників фашистів, які не мають нічого спільного з національно-визвольною боротьбою, ображають почуття ветеранів Великої Вітчизняної війни. І це в той час, коли діяльність колабораціоністів засуджена Нюрнберзьким трибуналом і не підлягає реабілітації в цивілізованих європейських країнах”.