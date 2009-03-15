Наша Україна вийшла з коаліції з БЮТ в Івано-Франківську

Фракція «Наша Україна» Івано-Франківської облради заявила про неможливість перебування в коаліції з фракцією БЮТ.

Про це УНІАН повідомили у фракції «Наша Україна» обласної ради.

«У зв’язку із системним невиконанням коаліційної угоди БЮТ, зрадою коаліційних зобов’язань перед блоком «Наша Україна – Народна самооборона», фактично зближенням з Партією регіонів та Комуністичною партією, що неодноразово засвідчили голосування у Верховній Раді, втіленням політики втрати національних цінностей, продиктованої Кремлем, безвідповідальними та непрофесійними діями Кабінету міністрів, які поглиблюють кризу та погіршують життя простих людей, намаганням підпорядкувати партійним інтересам БЮТ державні інституції, руйнівною боротьбою за пост президента, яку з особистою метою веде Юлія ТИМОШЕНКО, заявляємо про неможливість перебування фракції «Наша Україна» в коаліції з фракцією БЮТ в Івано-Франківській обласній раді», - йдеться у заяві фракції «Наша Україна» в облраді.

У документі також наголошується, що «фракція «Наша Україна» в облраді відстоює українську національну ідею і надалі захищатиме інтереси громади Прикарпаття в усіх сферах життя».

Керівник фракції БЮТ в облраді, заступник голови обласної ради Юрій РОМАНЮК, коментуючи журналістам рішення «Нашої України» зауважив, що «БЮТ з цього трагедії не робить».

За його словами, якщо їхні партнери вважають, що вихід з коаліції в облраді піде на користь людям, то це їхнє право. Він повідомив, що фракція «Наша Україна» теж не виконувала своїх коаліційних зобов’язань.

Довідка УНІАН. До Івано-Франківської облради обрано 120 депутатів, які об’єднані у фракції «Наша Україна», БЮТ, «Національний вибір», «Відродження Прикарпаття».