Та хто ж таки буде мером в Києві...

Сьогодні о 16.00 колегія суддів Шевченківського районного суду Києва має оголосити рішення за позовом нині діючого міського голови Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про визнання недійсними результатів виборів мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні суду представники О.ОМЕЛЬЧЕНКА наголошували на тому, що за наявними у них доказами та показами свідків, вибори Київського міського голови відбувалися з порушеннями, зокрема, безпосередньо з боку кандидата на зазначену посаду Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У своїх виступах адвокати О.ОМЕЛЬЧЕНКА наполягали на тому, що з боку відповідача під час його передвиборчої кампанії мали місце численні факти підкупу виборців на сотні тисяч гривень. Зокрема, стверджують адвокати, представники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО надавали соціально незахищеним мешканцям столиці продуктові пайки на суму близько 25 грн., грошову допомогу та інші послуги.

Крім того, представники О.ОМЕЛЬЧЕНКА наголошують, що через надання певних послуг виборцям Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перевищив ліміт свого виборчого фонду щонайменше в двічі.

Також представники О.ОМЕЛЬЧЕНКА вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поспішив оголосити себе «всенародно обраним мером Києва» до офіційного оприлюднення результатів виборів столичного мера і таким чином здійснив тиск на членів міської територіальної виборчої комісії.

У зв’язку з викладеним автори позову просять суд визнати недійсним протокол КМТВК про результати підрахунку голосів виборців, які голосували 26 березня на виборах Київського міського голови.

В той же час представники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, звертаючись до суду, наголошували, що їхні опоненти не надали суду, на їх думку, жодних переконливих доказів для того, щоб вибори мера Києва можна було визнати недійсними через нібито порушення законів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ ведення своєї передвиборчої кампанії.

На переконання одного із представників Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, скарга про визнання виборів такими, що не відповідають чинному виборчому законодавству України з боку О.ОМЕЛЬЧЕНКА «носить характер наклепу, дискредитації кандидата на посаду мера (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО)».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Київська міська територіальна виборча комісія офіційно оголосила переможцем на виборах Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. За остаточними даними КМТВК, на виборах Київського міського голови за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341тис. 249 виборців, за О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.