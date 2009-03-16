Янукович розповів про переговори з БЮТ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що на сьогодні переговори між його партією та БЮТ не ведуться.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

За його словами, спільне голосування на минулому тижні - “це було ситуативне голосування, випадковість”. “Жодних переговорів не було”, - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що у вересні 2008 року ПР і БЮТ “далеко просунулись в цих переговорах” (йдеться про переговори, зокрема, щодо внесення змін до Конституції України – УНІАН).

За його словами, з ініціативи БЮТ без погодження з Партією регіонів була відмінена низка тих законів, які спільно приймалися у вересні. “БЮТ пішов знову по авантюрному шляху, створивши дуже хитку більшість у парламенті за участю комуністів”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що “деякі політичні сили чи окремі політики ставлять на перше місце власні інтереси замість того, щоб ставити головний інтерес – це подолання економічної кризи”. “Вони ще дивляться на рейтинги, все ще мають надію, що в черговий раз вдасться обдурити український народ, чи то на майданах, чи на екранах телебачення, знайти винних, на когось пальцем показати”, - додав лідер ПР.

В той же час В.ЯНУКОВИЧ зауважив, якщо переговори між Партією регіонів і БЮТ відбудуться, то “вони відбудуться найближчим часом”, оскільки “ми бачимо, що економіка не працює, що уряд і прем’єр показують, які вони герої”, але ситуація погіршується.

На його переконання, “якщо мова буде йти про початок будь-яких переговорів, то вони повинні бути дуже і дуже принциповими”.