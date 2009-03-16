Янукович наполягає на відставці Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності відставки уряду.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

Він зазначив, «якщо ми бачимо, що немає підтримки уряду в парламенті, немає порозуміння між Президентом і прем’єр-міністром, то безумовно, треба змінювати цю владу».

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що мають бути проведені дострокові парламентські вибори. Але, за його словами, перед цим необхідно змінити виборче законодавство. «Всі політичні сили, які сьогодні представлені в парламенті, повинні домовитись врешті», - додав він.

На його переконання, ця домовленість має стосуватися проведення виборів до парламенту «за відкритими списками».

Він також зазначив, що мають бути внесені зміни до Конституції України, які б передбачали децентралізацію влади, чітке розмежування повноважень між урядом і Президентом, а також обов’язкове проведення судової реформи.