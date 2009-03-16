Хто лідирує на виборах до Тернопільської облради

Станом на 6.00 понеділка на виборах до Тернопільської обласної ради, за результатами паралельного підрахунку голосів, лідирує Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдиний Центр», за попередніми даними паралельного підрахунку, за ВО «Свобода» проголосували 34,4% виборців.

За партію «Єдиний Центр» віддали голоси 14,29% жителів Тернопільщини, за Партію регіонів – 9,71%, БЮТ – 8,03%, Блок Української народної партії – 7,98%, НУ-НС – 5,54%, Блок Литвина – 3,58%, ГП «Пора» - 1,53%.

Інформація надійшла з 1130 дільниць із загальної кількості 1163.

За повідомленням представників «Єдиного Центру», явка виборців на момент закриття дільниць становила 56% по області.