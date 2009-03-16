Нацбанк не виконав вимогу Ющенка

Нацбанк не виконав вимогу президента Віктора Ющенка до кінця минулого тижня застосувати санкції до банків, які спекулювали валютою. Наразі НБУ почав перевірку лише 8 з 25 банків, названих Президентом, і підготував проект рішення, яким зобов`яже банки подавати повний пакет документів при купівлі/продажу валюти. Реальні санкції можуть бути застосовані вже цього тижня, але банкіри сумніваються, що НБУ ризикне знизити довіру до банківської системи.

Сьогодні вранці президент Віктор Ющенко повинен в черговий раз провести зустріч з банкірами, на якій чиновникам НБУ доведеться відзвітувати про виконання доручення президента щодо розслідування спекуляцій на валютному ринку. Ще 2 березня президент доручив НБУ і правоохоронним органам за десять днів перевірити роботу 25 банків, причетних до спекуляцій з валютою. А 11 березня, після зустрічі президента з банкірами, Нацбанку дали п`ять днів на застосування санкцій. "До кінця цього тижня (15 березня) Нацбанк проведе засідання правління, на якому розгляне ці матеріали, - і до порушників будуть застосовані заходи впливу", - заявив тоді перший заступник глави секретаріату Президента Олександр Шлапак.

Банкіри, присутні на останніх зустрічах в СП, повідомили, що там заявлялося про порушення, яких нібито припустилися Донгорбанк, Сітібанком (Україна), Каліон Банк Україна, Місто-банк і низка дрібних кредитних установ. Представники багатьох банків з 25 запрошених до президента не прийшли, сказали учасники зустрічей. "Двох голів банків, які прийшли в СП, просто насварили. Адже в Нацбанку визнали порушенням те, що хтось продавав валюту за курсом, вище названого їм середньовиваженого", - сказав один з банкірів.

У Нацбанку повідомили, що правління минулого тижня не ухвалювало рішення, що стосується валютних спекулянтів. "Це компетенція заступника голови НБУ Олександра Савченка, який давно перебуває на лікарняному, - сказав один з членів правління НБУ.- У четвер ми підготували план заходів щодо стабілізації банківської системи і направили його в банки для узгодження". За його словами, проектом цього рішення вносяться зміни в порядок подачі банками документів при здійсненні безготівкових валютообмінних операцій, що має знизити можливість спекуляцій. "Ми перевірятимемо повноту документів, і якщо буде підтвердження здійснення операцій без належного оформлення, то для початку банки не допускатимуться до торгів, а потім вживатимуться заходи аж до відкликання ліцензії на право роботи з валютними цінностями", - повідомив чиновник.

Пан Савченко заявив, що рішення щодо порушників "можуть прийняти цього тижня". Джерело в НБУ пояснило, що санкції необхідно обгрунтувати результатами перевірки, які проходять в 8 банках з 25. "В комісіях по троє людей, - від нас, від Державної податкової адміністрації і від Держфінмоніторинга. Щоб пред`являти претензії, потрібні акти перевірок", - сказали в НБУ. Поки факт перевірки підтвердили лише в одному з банків: "Вони були у валютному контролі один день і пішли без претензій".

Банкіри сумніваються, що регулятор буде відбирати ліцензії. "Курс пішов униз, і це повинно заспокоїти всіх, - відзначив скарбник одного з найбільших банків.- Спекуляції були у всіх, але у когось є хороший `дах`, у когось - ні (пан Шлапак відзначав `коректну поведінку` десяти найбільших банків). Зараз, звичайно, можуть показово покарати `стрілочників`, але навряд чи це відбудеться, тому що посилиться недовіра до всіх банків".

Коммерсант-Україна