БЮТ дасть прес-конференцію про вибори до Тернопільської облради

10:49, 16 березня 2009
Політика
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Позицію озвучать Шевченко і Подгорний

Сьогодні о 12.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко (вул. Турівська,13) відбудеться прес-конференція народних депутатів України Андрія ШЕВЧЕНКА та Сергія ПОДГОРНОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, тема прес-конференції: «Перемога партії «Єдиний центр» на так званих виборах до Тернопільської обласної ради, як ганебний підсумок президентства Віктора ЮЩЕНКА».

Акредитація журналістів здійснюється до 11.40 за тел: 462-57-50 та 8-097-924-71-98.

 

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