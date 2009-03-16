БЮТ дасть прес-конференцію про вибори до Тернопільської облради

Сьогодні о 12.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко (вул. Турівська,13) відбудеться прес-конференція народних депутатів України Андрія ШЕВЧЕНКА та Сергія ПОДГОРНОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, тема прес-конференції: «Перемога партії «Єдиний центр» на так званих виборах до Тернопільської обласної ради, як ганебний підсумок президентства Віктора ЮЩЕНКА».

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