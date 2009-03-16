Ющенко оскаржить закон про тимчасові слідчі комісії у КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду щодо конституційності закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі глави держави до Верховної Ради України, який зачитав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

У листі зазначається, що Президент України заветував даний закон, але після повторного голосування депутатами за нього глава держави, відповідно до Конституції України та законодавства України, повертає цей закон до ВР без підпису.

У листі нагадується, що даний закон був повторно прийнятий у парламенті 391 голосом і Президент не може застосувати до нього право вето.

«Однак, звертаючи увагу на невідповідність закону нормам Конституції України, створення ним правового підгрунтя для порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, не можу взяти його до виконання і у зв’язку з цим надсилаю закон без підпису, надаючи можливість опублікувати його в порядку, передбаченому частиною 4 Конституції України».

Разом із тим В.ЮЩЕНКО повідомив, що після набуття чинності даного закону має намір оскаржити його в Конституційному Суді України.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».