Янукович - про банки: такого ще не було в історії

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на розгляді Верховною Радою кредитної політики Національного банку, а також питання щодо захисту вкладів населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Якщо ми з вами цього не зробимо, то найближчим часом банки будуть пусті. Бо та зневіра, яка є у людей до банківської системи, – такого ще не було в історії», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що необхідно негайно ухвалити закони, які б передбачали захист вкладів населення.

Також В.ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності розгляду в першочерговому порядку законопроектів, які стосуються соціального захисту населення від економічної кризи. За його словами, на поточному тижні у парламенті не заплановано розгляду жодного такого законопроекту.

Крім того, він зазначив, що ВР має розглянути антикризову програму та зміни до державного бюджету.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що парламент повинен переглянути в бік зменшення податки для малого та середнього бізнесу та промислових підприємств.

Лідер фракції Партії регіонів наполягає на розгляді ВР вже цього тижня проектів законів щодо забезпечення соціального захисту жителів сільської місцевості, які мають земельні ділянки і вважаються членами особистих селянських господарств. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогодні ці люди не мають соціального захисту.