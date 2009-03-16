До Тернопільської облради проходить 7 політичних сил (дані ЄЦ)

За результатами позачергових виборів до Тернопільської обласної ради проходять представники 7 політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів виборців, проведеного партією “Єдиний Центр”. Станом на 11.00 в партії опрацювали протоколи із 1159 дільниць (загалом у регіоні 1163 дільниць).

За даними обласного осередку партії “Єдиний Центр”, тривідсотковий виборчий бар’єр долають Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, “Єдиний Центр”, Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Української Народної Партії, “Народний Союз Наша Україна” та Блок Литвина.

Відтак, за даними “Єдиного Центру”, лідерство за собою залишає ВО “Свобода” – 34,27% (152445 голосів).

Далі йдуть “Єдиний Центр” – 14,23% (63287), Партія регіонів – 9,78% (43502), Блок УНП – 8,12% (36097), БЮТ – 8,03% (35737), “Народний Союз Наша Україна” – 5,48% (24385), Блок Литвина – 3,58% (15928).