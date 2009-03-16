Янукович коментує вибори у Тернополі: це перший дзвінок

Позачергові вибори депутатів Тернопільської обласної ради свідчать про «повне фіаско» провладних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, коментуючи попередні результати виборів на Тернопільщині.

За його словами, ці вибори показали, що «повне фіаско потерпіла влада, бо всі партії, які сьогодні очолюють владу в Україні, вони в цьому регіоні програли».

«Це перший дзвінок», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із цим він зазначив, що необхідно поважати вибір людей.

«Якщо люди визначились, то це їхня оцінка політичної ситуації в країні, в регіоні», - сказав лідер Партії регіонів.

Коментуючи повідомлення про те, що Партія регіонів здобула на виборах понад 10% голосів виборців, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Це очікуваний був результат в цьому регіоні». «Тут ніяких несподіванок не відбулося», - додав він.

За його словами, ці результати свідчать, що «влада збанкрутіла і що її треба міняти».

В,ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «прийшов час, коли люди врешті-решт вже не вірять в цю брехню, яку 5 років їм нав’язували, починаючи з Майдану».

«Приємно, що суспільство сьогодні дало справедливу оцінку», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Тернопільського обласного осередку партії “Єдиний Центр”, тривідсотковий виборчий на виборах до облради бар’єр долають Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, “Єдиний Центр”, Партія регіонів (9,7%), Блок Юлії Тимошенко, Блок Української Народної Партії, “Народний Союз Наша Україна” та Блок Литвина.