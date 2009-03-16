Янукович: ми в ці ігри грати не збираємося

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за відставку Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме його фракція таке рішення в разі, якщо воно буде внесено у зв’язку із завтрашнім звітом голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА в парламенті.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Ми його не вибирали і не збираємось знімати», і додав, що «це кадрове питання» провладної коаліції і саме вона несе відповідальність за стан справ в країні.

«Ми в ці ігри з ними гратися не збираємось», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялось, на завтра 17 березня заплановано заслухати у парламенті звіт голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА про стан функціонування та кадрове забезпечення СБУ й управління майном, що забезпечує її діяльність.