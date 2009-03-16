Огризко розказав, як Немирю принизили у штаб-квартирі НАТО

Прем`єр-міністр України побудувала паралельну зовнішню політику. Про це в інтерв`ю "Главреду"заявив екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко.

«Від самого початку прем’єр почала вибудовувати паралельну зовнішню політику, що в державі є неприйнятим і неприпустимим», - наголосив екс-міністр. Він звинуватив прем’єрку також у тому, що вона могла без вибачень перед закордонними партнерами скасувати в останню мить свої візити. «Коли зовнішня політика робиться на дилетантському і аматорському рівні, то тоді все легко: можна за один день скасувати візит, можна не полетіти до Бразилії, а можна і до Швеції», - зазначив дипломат.

Коментуючи діяльність координаційоного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції при віце-прем’єрі Григорії Немирі, Огризко сказав: «Дехто вважає, що зовнішньою політикою може займатися людина, яка не має елементарних знань, не знає найпростіших правил, яким вчать ще на третьому курсі Інституту міжнародних відносин. Звісно, можна обрати і такий варіант. Але до чого ми тоді прийдемо?»

Як приклад він навів останнє засідання Комісії Україна-НАТО (5 березня), на якому українську делегацію представляв в.о. міністра закордонних справ Володимир Хандогій. В той же час неочікувано до штаб-квартири НАТО відбув і віце-прем’єр Григорій Немиря. «У результаті він (Немиря. – Ред.) не був допущений на переговори. Для мене, наприклад, навіть як для другого секретаря це було би приниженням, якби я — другий секретар МЗС України попав би в коридор штаб-квартири НАТО, але не потрапив на переговори. Особистим приниженням Огризка Володимира Станіславовича. Але бути віце-прем’єр-міністром, заступником глави уряду і ходити по коридорах штаб-квартири НАТО, щоб більше нікуди не пустили, це вже приниження не тільки для конкретного посадовця, а для всієї держави», - розповів Огризко.