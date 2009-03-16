У БЮТ кажуть, що ЄЦ використовує технологію «Усі проти Юлії»

БЮТ не братиме участі у роботі новообраної Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

Він нагадав, що по-перше, БЮТ оскаржить у суді результати цих виборів. По-друге, за його словами, БЮТ не братиме участь у роботі Тернопільської облради, зокрема, кандидати від блоку, які балотувались на цих виборах, не будуть брати депутатські мандати.

У зв’язку з цим А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що він не бачить підстав, як Тернопільська облрада може розпочати свою роботу.

А.ШЕВЧЕНКО заявив про численні фальсифікації під час голосування. При цьому, за його словами, добре, що все пройшло мирно і спокійно, без загострення конфлікту.

Народний депутат висловив думку, що та система фальсифікації голосування, яка була застосована, може стати репетицією перед іншими виборами, зокрема виборами Президента України. А.ШЕВЧЕНКО назвав таку технологію «Усі проти Юлії».

На запитання журналістів, хто саме є організатором цих фальсифікацій, А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що відповідати на це запитання можна, згадавши, хто був ініціатором дострокових виборів Тернопільської облради, а також подивившись на результати цих виборів.

При цьому він нагадав, що дострокові вибори були ініційовані головою Тернопільської облдержадміністрації Юрієм ЧИЖМАРЕМ, який є членом партії «Єдиний центр».